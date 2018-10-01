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Ümraniye'de imalathanede yangını

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE'de, sehpa üretimi yapılan bir imalathane henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı

01 Ekim 2018 22:08

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE\'de, sehpa üretimi yapılan bir imalathane henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Bağlar Alt Sokak üzerinde bulunan 3 katlı sehpa imalathanesinde çıktı. Binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını gören çalışanlar, kendilerini dışarı attı. Yangının büyümesiyle alevler binayı sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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