Ümraniye'de canlı bomba paniği

T24 - Ümraniye’de bir alışveriş merkezinin otoparkında üzerinde bomba olduğunun söyleyen kadın panik yaşanmasına neden oldu. Etkisiz hale getirilen kadın sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



AVM otoparkında, saat 19.00 sıralarında Handan Ö., "üzerimde bomba var" diye bağırdı. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis otoparkı boşaltırken güvenlik şeridi de çekti. Bu sırada olay yerine Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Selami Yıldız geldi. Yıldız, "Her yer yıkılacak" diye bağıran kadını sakinleştirmeye çalıştı. Emniyet Müdürü, kadını ikna etmeye çalışırken arka taraftan gelen polisler kadını etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Ekip otosuna bindirilen kadın karakola götürüldü. Polis, Özdemir’in çantasını inceledi. Çantada herhangi bir şeye rastlanılmadı. Kadının sorgusu devam ediyor.