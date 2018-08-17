ÜMRANİYE'DE BOŞANDIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYAN KİŞİ TUTUKLANDI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de boşandığı eşini bıçaklayarak yaralayan kişi tutuklandı.

Ümraniye\'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Hamdi S. boşandığı eşi Mercan S.\'yi bıçaklayarak yaralamıştı. Hamdi S. polisin yaptığı çalışma sonrası Esenyurt\'ta yakalandı. Hamdri S. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Hamdi S., \"Eşi kasten öldürmeye teşebbüs\" suçunu işlediği iddiası ile tutuklanma talebi ile Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hamdi S. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 çocuk sahibi çift 2 ay önce boşanmış elinde bıçak ve çiçekle Mercan S.\'nin karşısına çıkan Hamdi S. barışma teklifini kabul etmeyen kadını bıçaklamıştı.

Görüntü dökümü

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- Şüphelinin asayiş bürodan çıkışı

-olayla ilgili görüntü





