Ümraniye'de 2 mahalle yüzlerce kişilik iftarda buluştu

İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE Belediyesi, Ramazan\'ın ikinci gününde yaklaşık 5 bin Ümraniyeliye İftar yemeği verdi. İki mahalleyi buluşturan Ümraniye Belediyesi kurulan dev sofralarda vatandaşları ağırladı.

Vatandaşlar Topağacı Mahallesi ve Dumlupınar Mahallesi\'nin kesiştiği caddeye kurulan onlarca sofrada bir araya geldi. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın da katıldığı İftar yemeğinde önce Kuran-ı Kerim okundu ardından sırasıyla AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Emin Mollaoğlu ve sonrasında Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can birer konuşma yaptı.

Ezanın okunmasıyla binlerce kişi birlikte orucunu açtı ve ardından dualar edildi. İlahiler eşliğinde İftar yemekleri yenildi. İftar sonrası bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar diledi.

\"HEDEF RAMAZAN BOYUNCA 300 BİN KİŞİYE İFTAR SOFRASI KURMAK \"

Can konuşmasına şöyle devam etti:

\"Biz sofrayı açıyoruz, yemeğimizi bol getiriyoruz, sandalyelerimizi getiriyoruz. Yemeğimiz hazır. Ramazan geldi Elhamdülillah, mübarek olsun herkese. Mutluyuz, sevinçliyiz, milletimizin birlik beraberlik, dirlik ayıdır Ramazan. Kardeşlik ayıdır, insanların birbiriyle kenetlendiği yardım kapılarının açıldığı, insanların merhamet duygularının yoğunlaştığı aydır. Rabbimizin de merhametiyle muamele ettiği aydır. 5 ayrı noktada iftar veriyoruz, düğün salonlarında, kapımız herkese açık. Ondan ayrı olarak bu görmüş olduğunuz manzarada ki gibi her gün Ramazan boyunca 16-17 gün bu sokak İftarlarını da yapıyoruz ayrıca her gün 5 ayrı düğün salonunda iftarımız var. Ayrıca hemşehri derneklerine, sivil toplum kuruluşlarına ve birçok kuruluşa İftarımız var. Yani Ramazan boyunca 2 yüz bin, 3 yüz bin insan sofralarımızda iftar ediyor.”

“DÜNYA, İSRAİL’İN MÜSLÜMAN FİLİSTİN’E YAPTIĞI ZULME DUR DEMELİ”

Başkan Can, “Ramazan tabii tüm İslam alemine mübarek olsun ama tabii hüznümüz var, acımız var. Filistin’deki kardeşlerimize İsrail’in yapmış olduğu, Amerika’nın uluslararası kuralları hiçe sayarak verdiği destek sebebiyle İsrail her sene Ramazanda olduğu gibi bu senede maalesef Filistinli kardeşlerimize katliam yapmıştır. Bunu hep yapmaktadır onun için üzgünüz. Uluslararası hukuk İnşallah bu haksızlığa bir son verir diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Ümraniye Belediyesi Ramazan boyunca 16 mahalle iftarı gerçekleştirip 200 bini aşkın kişiye iftar sofrası kuracak. İftar sofrası kurulacak düğün salonları ise şöyle; Şark Düğün Salonu, Namlı Düğün Salonu, Umut Düğün Salonu, Safir Düğün Salonu ve Ezgi Düğün Salonu. Ümraniye Belediyesi aynı zamanda iftara yetişemeyen vatandaşlara da ezan öncesi iftariyelik dağıtacak.

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