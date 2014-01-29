T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ümraniye'de 16 katlı binada korkutan yangın

Ümraniye Soyak Yenişehir Şelale evlerinde bulunan 16 katlı binada yangın çıktı

29 Ocak 2014 18:31

Ümraniye Soyak Yenişehir Şelale evlerindeki 16 katlı binada yangın çıktı. 16 katlı apartmanın boşluğundaki kablolardan çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü. Binanın çatısına ulaşan alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine Ümranye, Kayışdağı ve Kadıköy itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Binanın yüksek olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin merdiveni kısa geldi.

Binanın içindeki yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.

ETİKETLER

yangınümraniye16 katbinaitfaiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24