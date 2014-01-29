Ümraniye'de 16 katlı binada korkutan yangın

Ümraniye Soyak Yenişehir Şelale evlerindeki 16 katlı binada yangın çıktı. 16 katlı apartmanın boşluğundaki kablolardan çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede büyüdü. Binanın çatısına ulaşan alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine Ümranye, Kayışdağı ve Kadıköy itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Binanın yüksek olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin merdiveni kısa geldi.

Binanın içindeki yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.