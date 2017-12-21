Ümraniye karla mücadele timleri ile kışa hazır

İSTANBUL, (DHA)- ÜMRANİYE Belediyesi soğuk ve yağışlı havanın kendisini gösterdiği günlerde meteorolojinin uyarılarını dikkate alarak kış hazırlıklarını tamamladı.

Ümraniye Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ümraniye genelinde 18 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 10 adet bakım onarım-tuzlama aracı, 6 adet Bobcat, 1 adet greyder, 9 adet (JCB) kepçe ve yaklaşık 200 kişilik personel olmak üzere 10 bölgede olumsuz hava koşullarında karşı hazırlıklarını tamamladı.Olumsuz hava koşullarında vatandaşların iş ve ulaşımlarının aksamaması için karla mücadele ekipleri 24 saat esasına uygun vardiyalı olarak çalışmak üzere görevlendirildi. Kış çalışmaları eylem planını hazırlayan Ümraniye Belediyesi, Ümraniye’de kış aylarının olumsuz etkilerini minimuma indirmek için cadde ve sokaklarda çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalara da hız verdi.

KAR ÇALIŞMALARI İÇİN EKİPLER HAZIR

Vatandaşlar kar ve olumsuz hava nedeniyle oluşabilecek durumları 4449822 numaralı telefonu arayarak iletebilecek.Herhangi bir kar yağışı ve buzlanma durumunda derhal harekete geçecek ekipler,tuzlama ve yol açma çalışmalarını gerçekleştirecek.Kar küreme aracı,kepçe ve greyderlerle karlar temizlenirken bir yandan da tuzlama çalışması yapılacak.Kar yağışında öncelikli olarak ana yollarda,okullar ve otobüs güzergâhlarında daha sonra sokak aralarında çalışmalar yapılacak.

(FOTOĞRAFLI)