Ümraniye'de evde yangın; anne öldü, 7 yaşındaki çocuğu ağır yaralı

Ümraniye'de bir binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında Arzu Raman Güney hayatını kaybetti, 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney ise ağır yaralandı.



Ümraniye, Armağanevler Narlı Sokaktaki binanın ikinci katında bulunan dairede saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, daireye girdikten sonra Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney'e ulaştı. Yaralılara olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Ümraniye'de özel bir hastaneye kaldırılan Arzu Rahman Güney tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Kerem Güney'in ise yoğum bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.



Görgü tanığı Ertaç Aydın, "Bir anne ile çocuğu vardı. Çocuk ve kadına müdahale sırasında çok uğraştılar" dedi. Tuncay Kurulay, "Çıktığımızda üst katımızın yandığını gördük. 'İçerde insan var mı ?' diye bize sordular. Bilmiyoruz dedik. Kapıyı kıracaklarına camdan girmeye çalıştılar. Haliyle geç oldu. 20 dakika sonra da içerden insanları çıkardılar" diye konuştu.

Sabah saatlerinden evde kavga sesleri yükseldi

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu, sabah saatlerinde de evden kavga seslerinin yükseldiği öğrenildi. Yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)