Ümraniye canavarı firarda

T24

TEL ÖRGÜLERİ AŞMIŞ





SERİ CANİNİN SUÇ DOSYASI



İstanbul'da 2 saatlik seri katil kabusu... Ümraniye'de 3 kadını öldüren Efkan Bakır, tutuklu bulunduğu cezaevinden firar etti. 2 saat süren kovalamaca bir apartmanda bitti. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Ümraniye, Aralık 2009 ve Nisan 2010'da 3 kadın cinayetine sahne olmuştu. Nesibe Demir (59), Mine Elagöz (41) ve 3 aylık evli Songül Selen Elönü (18), peş peşe öldürülmüştü. Katil zanlısı olarak Efkan Bakır yakalandı. Zanlı, yeni cinayet için bir binaya girmiş, sesler üzerine kaçmış ama kendisini yakalatan en önemli delili bırakmıştı. Bakır, güvenlik kameralarına takılmıştı. Mahkeme tarafından tutuklanan seri katil Maltepe Askeri Cezaevi'ne gönderilmişti.Seri cani, önceki gün 23.00 sularında cezaevinden firar etti. Yokluğunu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine güvenlik güçleri alarma geçti. Megakentte, seri katil avı başladı. Bakır ise cezaevinden 2 kilometre ötede, Kartal Soğanlı Mahallesi'nde ortaya çıktı. Gece 01.00 sularında onu gören vatandaşlar, hırsız olduğunu sanıp polisi aradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Güvenlik güçlerini görünce kaçmaya başlayan Bakır, 4 katlı bir binaya girdi. Merdiven altına saklanmaya çalışan seri katil kısa sürede yakalandı. Cezaevinden kaçmak için tel örgülerden atlayan Bakır'ın ayağını kırdığı görüldü. Sanık, tedavinin ardından General Nurettin Baransel Kışlası'na teslim edildi.Bakır'ın suç dosyası hayli kabarık. Polis kayıtlarına göre işlediği suçlar şöyle:1989: Tecavüz ve taciz suçlamasıyla ilk kez cezaevine girdi.1993: Serbest kaldı, askerlik için Ağrı'ya götürüldü.1994: Askeriyeden firar etti1995: Gasptan yakalandı, tutuklandı.2009: Tahliye oldu, tekrar askere alında ama 20 gün sonra bir kez daha firar edip İstanbul'a geldi.9 ARALIK 2009: Ümraniye'de oturan Nesibe Demir, evinde öldürüldü. Evden hırsızlık da yapılmıştı.28 ARALIK 2009: Ümraniye'de Mine Elagöz (41) bıçakla öldürüldü, evi ateşe verildi.1 NISAN 2009: Yine Ümraniye'de Songül Selen Elönü (18) bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetleri itiraf eden Bakır, tutuklanarak General Nurettin Baransel Kışlası'ndaki Askeri Cezaevi'ne kondu.