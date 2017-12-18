Ümraniye Belediyesi’nden ilçe emniyet müdürlüğüne araç desteği

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi denetimlerin daha hızlı yapılmasını sağlamak amacıyla bu yıl da Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün araçlarını yeniledi. Belediye 2018 yılı için ilçe emniyet müdürlüğüne toplamda 31 araç tahsis etti.

Araç teslim törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniye Kızılay Şube Başkanı Ali Şentürk, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları Nurettin Yekeler ile Abdüssamet Can birim müdürleri ve polis memurları katıldı.

Teslim töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Tahsis ettiğimiz 26’sı binek 4’ü motosiklet ve 1 minibüs ile toplamında 31 aracımızla her sene olduğu gibi bu yıl da artan sayıyla ilçe emniyetimize destek veriyoruz. Amacımız ekiplerin vatandaşlarımıza daha hızlı ve güvenli hizmet vermesine katkı sağlamaktır. Bu durum ise bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

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