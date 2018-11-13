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Spor

Ümraniye Belediyesi sporcuları Avrasya Maratonu'nda birinci oldu

İSTANBUL,(DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Kulüp sporcularından Mert Gırmalegesse 02:16:15’lik derecesiyle Türkiye birincisi, yine kulüp sporcularından Fatih Korkunç ise 10 kilometrelik halk koşusunun birincisi oldu

13 Kasım 2018 13:55

İSTANBUL,(DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Kulüp sporcularından Mert Gırmalegesse 02:16:15’lik derecesiyle Türkiye birincisi, yine kulüp sporcularından Fatih Korkunç ise 10 kilometrelik halk koşusunun birincisi oldu.

İstanbul’da düzenlenen 40’ıncı Vodafone Avrasya Maraton’unda Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Sporcusu Mert Gırmalegesse 02:16:15’lik derecesiyle büyük bir başarı göstererek Türkiye birincisi oldu. Ayrıca Mert Gırmalegesse Olimpiyat A barajını bir kez daha geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Öte yandan kulüp sporcularından Fatih Korkunç ise 10 kilometrelik halk koşusunda birinci olarak düzenlenen törende ödül aldı.

 

 

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