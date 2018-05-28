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Ümraniye Belediyesi Saraybosna için kardeşlik sofrası kurdu

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi, geleneksel Fojnica İftarları'nın 7'ncisini gerçekleştirdi

28 Mayıs 2018 17:51

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi, geleneksel Fojnica İftarları\'nın 7\'ncisini gerçekleştirdi. Fojnica Belediyesi, Ümraniye Kültür Merkezi’nde kurulan iftar sofrası kardeşlik ve paylaşmanın sembolü oldu.

Ümraniye Belediyesi, kardeş şehir olduğu Bosna-Hersek\'in Fojnica Belediyesi’yle, kardeşlik bağını pekiştirmek adına köprüler kurmaya devam ediyor. 2011 yılında yaptırdığı Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür Merkezi’ni yıl içinde çeşitli zamanlarda ziyaret eden ve Fojnicalı vatandaşlarla buluşan Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayında da kardeşlerini unutmadı. Kurulan iftar sofrasıyla binlerce kişinin buluştuğu iftar programına, Travnik Kantonu Tarım ve Hayvancılık Bakanı Salkan Merdzaniç, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Karataş ve Fojnica protokolü ile çok sayıda Bosnalı katıldı.

Kur’an tilavetiyle başlayan programda selamlama konuşması gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, kurulan kardeşlik sofrasında Bosnalılarla bir arada olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, belediye faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

 İlahi dinletisiyle devam eden program, hediyeleşme ile son buldu.

(FOTOĞRAFLI)

 

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