Ümraniye Belediyesi’nin oyun gurubu ihalesini AKP'li isim aldı

AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin oyun gurubu almak için açtığı ihaleyi 490 bin liralık ücretle Eyüpsultan Belediyesi’nin eski başkan yardımcısı Muhammet Esat Nuhoğlu’nun şirketi aldı.

AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin iştirak şirketi Ümraniye Hizmet İnşaat Turizm Sağlık, Çevre, Teknoloji Yatırımları A.Ş, oyun grubu almak üzere 21 Haziran'da ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 650 bin TL olarak belirlenen ihaleye 3 teklif sunuldu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, ihaleyi 490 bin liralık teklifin sahibi Kenthamle İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazandı. Şirket ile belediye iştiraki arasında ihalenin yapıldığı gün yani 21 Haziran'da sözleşme imzalandı. Şirket, oyun grubunu bir ay içinde teslim edecek.

İstisna ihale kapsamında “4734 / 3-g”maddesine göre yapıldığı için işin teknik şartnamesi bulunmuyor. Bu nedenle ihale konusu işin içeriği ile ilgili bilgi mevcut değil.

Şehitkamil Belediyesi'nden de 6.6 milyon liralık ihale

2017 yılında kurulan Kenthamle İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Muhammet Esat Nuhoğlu, eski Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı.

2012 yılında belediye başkan yardımcılığı yaptığı dönemde evlenen Nuhoğlu'nun nikahını o dönem Eyüp Belediye Başkanı olan İsmail Kavuncu kıymıştı. Nuhoğlu'nun nikah şahitliğini de o dönem AKP İstanbul İl Başkanı olan Aziz Babuşcu, İstanbul milletvekilleri Bülent Turan, Mehmet Muş, Gülay Dalyan yapmıştı.

AKP Eyüp İlçe Gençlik Kolları'nda da görev alan Nuhoğlu şu an AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevinde. Nuhoğlu'nun yöneticisi olduğu Kenthamle İnşaat, geçtiğimiz mart ayında Gaziantep'teki AKP'li Şehitkamil Belediyesi'nin “Vadi Park oyun grubu, fitness ve ileri yaş egzersiz aleti alımı(montaj dahil)” ihalesini de 6.6 milyon liraya almıştı.

Nuhoğlu'nun kardeşi Fatih Nuhoğlu da şu an AKP İstanbul Gençlik Kolları'nda yönetim kurulu üyesi.