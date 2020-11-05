Ümraniye Belediye Başkanlığı’ndan riskli alanla ilgili açıklama: Mülk sahiplerinin bir hak kaybı olmayacak

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, dün Cumhurbaşkanı kararıyla Elmalıkent Mahallesi'nin riskli alan ilan edilmesine ilişkin olarak, "Mülk sahiplerinin bir hak kaybı olmayacak" açıklamasını yaptı.

Açıklamada, “Ümraniye İlçesi, Elmalıkent Mahallesi’nde 03.11.2020 tarihinde ilan edilen riskli alan toplam 1.223.142 m² alana sahip Elmalıkent Mahallesi sınırları içerinde 62.503 m² büyüklüğündeki alanı kapsamaktadır. Yine aynı plan dâhilinde bulunan Dumlupınar, Elmalıkent, Hekimbaşı, İnkılap, Kazım Karabekir ve Topağacı Mahallelerini kapsayan alanın büyüklüğü ise 8.082.590 m²’dir. Sonuç olarak ilgili karar ile ilan edilen riskli alan Elmalıknet Mahallesi’nin %5’lik kısmını ve tüm plan alanının da sadece %0,8’lik kısmını kapsamaktadır." dedi.

Açıklamada, "Riskli alan ilan edilen bölgelerde amaç mülk sahiplerinin 6306 sayılı kanun kapsamındaki desteklerden faydalanması ve çoğunluk mülk sahiplerinin alacağı kararların daha hızlı hayata geçirerek halkın en kısa sürede güvenli, değerli ve mühendislik çalışmaları eksiksiz binalara kavuşmasını sağlamaktır. Bu riskli alan ilanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi’nin tüm plan alanına örnek olacak bir proje geliştirerek alanın tamamındaki mülk sahiplerinin yapacağı kentsel dönüşüm projeleri için destek ve öncü olmayı hedeflemektedir. Bu riskli alan ilanı haricinde bölgede planlanan başka bir riskli yâda rezerv alanı çalışması bulunmamaktadır. Ancak kentsel dönüşüm çalışmalarında riskli ve rezerv alan ilanlarının faydalı olacağını düşünen mülk sahiplerinin talepleri değerlendirmeye alınabilecektir." ifadesini kullanıldı.

Açıklamada şunları kaydetti:

"Riskli alanlarda yapılacak çalışmalar ve uzlaşma faaliyetleri mülk sahiplerinin çoğunluğu ile alınan kararlar doğrultusunda devam edecek olup, tamamı tapulu alan arsalarda mülk sahiplerinin bir hak kaybı olamayacak, mevcut tapulu arsalarından imar planlarına göre alacakları inşaat haklarına göre hesaplamalar yapılacaktır.

Yapılacak çalışmaların gecekondu uygulamaları ile herhangi bir ilgisi olmayıp, Türkiye’nin tamamında tapusu olan mülk sahiplerinin yaptığı kentsel dönüşüm çalışmaları ile aynı yöntemler ile uzlaşma faaliyetleri devam edecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi yine Elmalıkent Mahallesi sınırları içerinde bir Kentsel Dönüşüm Ofisi’ni faaliyete geçirecektir. Bu ofis tüm Ümraniye halkının kentsel dönüşüm ile ilgili sorularına cevap vermek, kentsel dönüşüm ile ilgili doğru bilgiye en kısa sürede ulaşmalarını temin etmek amacıyla yapılmıştır.”