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Ümraniye Belediye Başkanı Can'dan göçükle ilgili açıklama

İSTANBUL, (DHA) -ÜMRANİYE'DE metro inşaat sahasının da olduğu caddede meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan göçükle ilgili Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’dan açıklama geldi

02 Kasım 2018 14:45

İSTANBUL, (DHA) -ÜMRANİYE\'DE metro inşaat sahasının da olduğu caddede meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan göçükle ilgili Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’dan açıklama geldi.

Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda gece saatlerinde meydana gelen çökmeyle ilgili açıklama yapan Ümraniye Belediye Başkanı Can şunları söyledi:

“Üsküdar-Çekmeköy metromuz geçtiğimiz günlerde açıldı ve bu hatta dikey olarak bağlanan Kadıköy-Kartal metro hatları var. Bununla beraber Dudullu hattı da çalışması aşamasında. Parseller durak istasyon çalışmasının depoya giden bölümünün başlangıcında hangi şartlarda nasıl oluştuğunu henüz bilmediğimiz bir göçük meydana geldi. 2 kişi vefat etti. Ben ailelerine baş sağlığı diliyorum. Arzu edilmeyen bir şey ama bu hizmeti yaparken böyle şeyler olabiliyor. Detaylı açıklamayı metro inşaatını yapan firma verecektir.”

(FOTOĞRAF)

 

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