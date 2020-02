Ümraniye 11 Ayın Sultanı Ramazan'a hazır

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’DA Ramazan geldiğinde akla gelen ilk ilçelerden biri olmayı başarmış Ümraniye, bu yılda Ramazan’ın bereketini, manevi atmosferini ve kültürel zenginliğini teneffüs etmek isteyenlerin ortak adresi olacak.

Dopdolu bir Ramazan ayı programı hazırlayan Ümraniye Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayını en iyi şekilde idrak edilebilmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 5 ayrı noktada her gün on binlerce kişiye iftar yemeği verecek. 16 farklı lokasyonda mahalle iftarları verecek olan Ümraniye Belediyesi, ilçe sakinlerini aynı sofrada bir araya getirmeyi hedefliyor. Ümraniye Belediyesi ayrıca hemşehri derneklerini bu yıl da nikah sarayı sultan salonunda iftar programlarında bir araya getirecek. Bunun yanında Hekimbaşı Çardak Restoran’da yaşlı ve engelli iftarı, Bilge Çocuk iftarı, şehit yakınları ve gaziler iftarı gerçekleştirilecek. Ümraniye Belediyesi bu yıl toplamda 200 bini aşkın kişiye sofra kuracak. Ümraniye Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesi iftariyelik dağıtacak. Bu yılki teması Misak-ı Millî olan, Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda kurulu olan dev çadırda ise yapılacak Ramazan etkinliklerinde çok sayıda çocuk programları, tiyatro oyunları, sahne gösterileri ve söyleşilerle Ümraniyeliler hoşça vakit geçirecek.

5 NOKTADA HERGÜN ON BİNLERCE KİŞİYE İFTAR

Ümraniye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca, ilçenin çeşitli noktalarında bulunan düğün salonlarında her gün on binlerce kişiye iftar yemeği verecek. İftar sofrası kurulacak noktalar ise şöyle: Şark Düğün Salonu, Namlı Düğün Salonu, Umut Düğün Salonu, Safir Düğün Salonu ve Ezgi Düğün Salonu.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ BU RAMAZAN DA KİMSESİZLERİN KİMSESİ

Ümraniye Belediyesi Ramazan ayı boyunca ilçedeki ihtiyaç sahiplerini unutmayarak Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nde pişen 4 çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerinin sofrasına götürmeye devam edecek. Ayrıca ilçede bulunan ihtiyaç sahipleri belediye tarafından verilen sosyal destek kartlarıyla 2 farklı noktada bulunan sosyal marketlerden diledikleri gibi alış veriş yapabilecekler. Bunun yanında Ümraniye’deki yetim ve öksüzler de her Ramazan olduğu gibi bu yıl da, Ümraniye Belediyesi tarafından tepeden tırnağa kadar giydirilecek.

6 FARKLI NOKTADA İFTARİYELİK DAĞITILACAK

Ümraniye Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesi iftariyelik dağıtacak. Dağıtımın yapılacağı noktalar ise şöyle: Metro Ümraniye, Çarşı ve Yamanevler istasyonları çıkışları, Cevherağa Camii önü, Dr. Sadık Ahmet Parkı önü ve Hanımeli Çarşısı karşısındaki otobüs durağı.

“AMACIMIZ BARIŞ VE KARDEŞLİK İKLİMİ İÇERİSİNDE BİR AY GEÇİRMEK”

Ramazan’ın rahmet ve bereket ayı olduğunu belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, belediye olarak düzenleyecekleri etkinliklerle Ümraniyeliler’in Ramazan’ı en iyi şekilde değerlendirmelerini amaçladıklarını söyledi. Başkan Hasan Can: “Kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı bu güzel ayda, Ümraniyeli kardeşlerimize mutlu, huzurlu ve anlamlı bir Ramazan yaşatmak için biz de çeşitli etkinlikler hazırladık. Amacımız barış ve kardeşlik iklimi içerisinde bir ay geçirmek. Rabbim hepimize bu mübarek ayın nimetlerinden faydalanmayı nasip etsin. Tüm Ümraniyeli hemşerilerimin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’i mübarek olsun” dedi.

