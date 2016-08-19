Ümran'ın doktoru: Ne ağladı, ne de konuştu

Küçük Ümran'ın kanlar içindeki fotoğrafı Halep'teki trajedinin sembolü oldu. Ümran'ın doktoru, "Ne ağladı, ne de ağzından bir kelime çıktı" dedi. Hava saldırısının ardından şok geçirmekte olduğu anlaşılan, kan ve tozlar içindeki Suriyeli Ümran'ın ambulansta otururken çekilen resmi Halep'teki sivillerin çektikleri acıların sembolü haline geldi. Uluslararası tepkiler artarken Beşar Esad'ın baş müttefiki Rusya Halep'e insani yardım ulaştırılabilmesi için 48 saatlik ateşkese razı olduğunu duyurdu.

Ümran, beş yıldır süren iç savaş yüzünden harabeye dönen Halep'in güneydoğusundaki son hava saldırılarının yıktığı bir binanın enkazından kurtarılmıştı. Ümran'ı tedavi eden doktor küçük Suriyeli'nin yeniden ailesine kavuştuğunu ve bütün aile fertlerinin bombardımandan sağ kurtulduklarını söyledi. Ümran'ı tedavi eden cerrah, “Korku ve şaşkınlık içindeki Ümran şok geçirdiği için ne ağladı, ne de ağzından tek bir kelime çıktı” dedi. Doktor Muhammed medya sayesinde Ümran'ın öyküsünün bütün dünyaya yayıldığını, her gün hastaneye getirilen çok sayıdaki yaralı çocuğun akıbetinden ise kimsenin haberi olmadığını' söyledi. Doktor Muhammed, “Bu çocuklar belki ölecek, belki de uzuvlarını kaybedip sakat kalacaklar” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Ümran'ın Suriye'deki felaketin ‘gerçek yüzü' olduğunu duyurdu. Bakanlık sözcüsü John Kirby, “Bu çocuk kendi vatanında savaş, ölüm, tahrip ve sefaletin olmadığı tek bir gün dahi görmedi”, dedi. Ümran'ın fotoğrafını çeken muhabir Mahmud Rslan, ‘her gün öldürülen ya da aldığı yaralar yüzünden haykıran çocuklara rastladığını, ama Ümran'ın neler olup bittiğini idrak edemediği için sessiz sedasız çevresine bakındığını' belirtti.

Ateşkes umudu

Halep'in muhaliflerin kontrolündeki semtleri sürekli olarak rejim güçlerinin helikopterden attıkları varil bombalarına hedef oluyor. Suriye ve Rus savaş uçakları muhaliflerin ikmal yollarını kesmek için hafta boyunca Suriye'nin kuzeyini bombaladı. Suriye savaş uçakları muhalif grupların Halep ve İdlib'deki mevzilerine aralıksız saldırı düzenliyor. Halep, ılımlı ve radikal muhalif grupların rejim güçlerinin ablukasını yardığı 31 Temmuz'dan bu yana ateş altında tutuluyor. Çarpışmalarda iki tarafın da yüzlerce kayıp verdiği bildiriliyor.

Birleşmiş Milletlerin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura ABD ve Rusya'nın başkanlığını yaptığı haftalık insani yardım çalışma grubu toplantısını, sivillere yardım malzemesi ulaştırılmasına izin verilmemesini gerekçe göstererek yarıda terk etmişti. De Mistura kuşatma altındaki sivillere bir aydır tek bir yardım konvoyunun dahi ulaştırılamadığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Haleplilere yardım gönderilebilmesi için önümüzdeki hafta 48 saatlik ateşkes uygulamaya hazır olduklarını söyledi. BM özel temsilcisi de Mistura Moskova yönetiminden Suriye yönetiminin ateşkese uymasını sağlamasını istedi.

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşında şimdiye kadar en az 290 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Milyonlarca Suriyeli de savaş yüzünden yerini terk ederek komşu ülkelere sığındı. Uluslararası Af Örgütü, Suriye hapishanelerinde şimdiye kadar 17 bin 700 tutuklunun işkence ve dayakla öldürüldüğünü duyurmuştu.