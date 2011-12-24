-Ümran Menderes: Kaybım çok büyük ANKARA (A.A) - 24.12.2011 - Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in dün vefat eden oğlu Aydın Menderes'in ailesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Konukevi'nde taziyeleri kabul etti. Aydın Menderes'in yeğeni Adnan Menderes, Hacıbayram Camisi'ndeki törenin ardından Sıhhiye'deki Ankara Büyükşehir Belediyesi Konukevine geçti. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile vatandaşlar da taziye için konukevine geldi. Kur'an-ı Kerim okunup dua edildikten sonra Adnan Menderes, taziyeleri kabul etti. Taziyenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adnan Menderes, amcasının kaybından dolayı çok üzüntülü olduklarını söyledi. Gazetecilerin, siyasetten uzak olduğu ve fazla tanınmadığını söylemesi üzerine Adnan Menderes, 9 Eylül Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptığını, çalışmalarını bu alanda sürdürdüğünü anlattı. Daha sonra konukevine gelen Ümran Menderes de ayrı bir odada kadınların taziyelerini kabul etti. Gazetecilerin soruları üzerine hayat arkadaşını kaybettiğini ve acısının büyük olduğunu söyleyen Ümran Menderes, ''24 saatim onunla beraberdi. Çok farklı bir insandı. Kaybım çok büyük'' dedi. Ümran Menderes, günlerini nasıl geçirdiklerinin sorulması üzerine, ''Hep birlikte, hep birlikte. Evimiz ofis gibiydi. O yazılarını yazar, kitaplarını okurdu. Günleri dopdolu geçerdi. Sizler de biliyorsunuz o bir deryaydı'' diye konuştu. -''Yanlış bir teşhis oldu'' Hastalığı boyunca iyileşmesinden ümitli miydiniz? sorusu üzerine Ümran Menderes, ''Zor günler yaşadı, aksilikler oldu. Göğsünde rahatsızlık hissedince dahiliye uzmanı geldi. Maalesef yanlış anlaşıldı. Ateşi yoktu ama sanırım pıhtı o zaman akciğere yerleşmiş. Zatürre zannettiler yanlış bir teşhis oldu'' dedi. Daha sonra özel bir hastaneye gittiklerini aktaran Ümran Menderes, şöyle konuştu: ''Orada da kalp zannettiler. Çünkü BMP diye bir şey varmış. O kanda görülünce kalp ile karıştırılabilirmiş. Aydın gibi hastalarda sanırım ilk olarak doppler ile pıhtı atıp atmadığı kontrol edilmeliymiş. Epey bir zaman kaybı da oldu, çok da zor günler yaşadı.'' ''Son yaptığı röportajlardan birinde babasını çok özlediğini söylüyordu. Babasından sık sık bahseder miydi?'' sorusu üzerine Ümran Menderes, ''Tabii ki. Zaten kazadan sonra ben onun sesini duyurması için çabaladım. Ona kendim bakardım, kimseye emanet etmezdim. Sesini duyursun, eli ayağı olayım diye uğraştım'' diye konuştu. Bu sırada TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da konukevine gelerek aileye taziye ziyaretinde bulundu. Taziyenin ardından bir süre Kur'an-ı Kerim dinleyen Çiçek ve Davutoğlu, daha sonra buradan ayrıldı. Öte yandan, konukevinin önünde Ankara Büyükşehir Belediyesince ziyaretçilere çorba, ekmek, lokum ve kolonya ikram edildi. Taziyenin ardından aile, buradan ayrılarak Çayyolu'ndaki evlerine geçti.