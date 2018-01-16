Ümmü nineyi döven zanlının kimliğini bardak çözecek

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı, Çal ilçesinde evinde dövülerek boynundaki altını gasp edilen 75 yaşındaki Ümmü Coşdan\'ın soruşturmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ümmü Coşdan\'ın darp edilip, altının gasp eden zanlının yakalanmasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Coşdan\'ın torunu M.T. ile arkadaşı D.M.\'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, suçlamayı kabul etmeyen 2 zanlının, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi. Ayrıca açıklamada, zanlının su içtiği bardak ile Coşdan\'ı bağlamakta kullandığı bantların incelenmeye gönderildiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

\"Söz konusu şüphelinin tespiti amacıyla soruşturmanın halen Çal Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın 2018/30 Soruşturma numarası üzerinden yürütüldüğü, kimliği tespit edilemeyen kişinin su içtiği bardaktan pet şişeden, müştekinin elini bağlamakta ve ağzını kapatmakta kullanılan koli bandı parçalarının şüpheliye ait DNA profilinin tespiti ve böylece şüphelinin kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla incelenmek üzere Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvar\'a gönderildiği, sonucunun beklendiği kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"



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