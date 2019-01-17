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Ümmü, ekiplerin yolu açmasıyla diyaliz merkezine götürüldü

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan Burhan Mahallesi'nde mahsur kalan böbrek hastası Ümmü Gökmen (35), Salihli Belediyesi ekiplerinin yardımı ile diyaliz merkezine ulaştırıldı

17 Ocak 2019 20:17

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan Burhan Mahallesi\'nde mahsur kalan böbrek hastası Ümmü Gökmen (35), Salihli Belediyesi ekiplerinin yardımı ile diyaliz merkezine ulaştırıldı.
Salihli\'ye 17 kilometre mesafedeki Burhan Mahallesi\'nde yaşayan ve 3 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı olan Ümmü Gökmen\'in tedavisi için diyaliz merkezine gitmesi gerekti. Ancak mahallenin yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu için kendisini dilayiz merkezine götürecek olan hasta nakil aracı gelemedi. Bunun üzerine Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, dozer yardımyla karla kaplı yolu ulaşıma açtı.  Ümmü Gökmen, evden alınarak,  diyaliz merkezine götürüldü.

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