İSTANBUL,(DHA)

SALON: DIVS Spor

HAKEMLER: Jasmina Juras, Andrada Csender, Esperanza Holgado Mendoza

UMMC EKATERİNBURG: Alba Torrens 13, Kayla McBride 18, Emma Meesseman 2, Courtney Vandersloot 11, Maria Vadeeva 9, Evgeniya Beliakova 3, Raisa Musina 4, Brittney Griner 11, Nika Baric 6, Elena Beglova, Natalia Vieru 2, Tatiana Petrushina

GALATASARAY: Moriah Jefferson 10, Victoria Macaulay 13, Işıl Alben, Farhiya Abdi 3, İnci Güçlü 3, Nazlı Gökdemir 4, Sinem Ataş 3, Monika Grigalauskyte, Şerife Alperi Onar 7, Eda Şahin, İrem Naz Topuz

1\'İNCİ PERİYOT: 22 - 8

DEVRE: 38 - 30

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60 - 36

FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde UMMC Ekaterinburg, Galatasaray\'ı 79-40 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Ekaterinburg\'dan Kayla McBride oldu. Galatasaray\'da Moriah Jefferson\'un 10, Victoria Macaulay\'ın ise attığı 13 sayı mağlubiyete engel olamadı.