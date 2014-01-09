Ünlü model Miranda Kerr Türkiye'de

Dünyaca ünlü model Miranda Kerr, Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show için Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'den İstanbul aktarmalı olarak Antalya Havalimanı'na gelen ünlü modeli, CIP salonunda Dosso Dossi Fashion Show organizasyonu yetkilileri karşıladı.

Avustralyalı model Kerr, daha sonra kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti.

Yerli tekstil üreticilerini yabancı alıcılarla bir araya getirmeyi amaçlayan Dosso Dossi Fashion Show, bugün Antalya Expo Center'da kapılarını açacak.

150 tekstil firmasının ve 5 bin tekstil alıcısının bir araya geleceği organizasyon süresince 500 modelin görev alacağı 50'ye yakın defile düzenlenecek.

Defilede ünlü model Miranda Kerr de yer alacak.