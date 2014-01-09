T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ünlü model Miranda Kerr Türkiye'de

Miranda Kerr, Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show için Türkiye'ye geldi

09 Ocak 2014 08:45

Dünyaca ünlü model Miranda Kerr, Antalya'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show için Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'den İstanbul aktarmalı olarak Antalya Havalimanı'na gelen ünlü modeli, CIP salonunda Dosso Dossi Fashion Show organizasyonu yetkilileri karşıladı.

Avustralyalı model Kerr, daha sonra kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti.

Yerli tekstil üreticilerini yabancı alıcılarla bir araya getirmeyi amaçlayan Dosso Dossi Fashion Show, bugün Antalya Expo Center'da kapılarını açacak.

150 tekstil firmasının ve 5 bin tekstil alıcısının bir araya geleceği organizasyon süresince 500 modelin görev alacağı 50'ye yakın defile düzenlenecek.

Defilede ünlü model Miranda Kerr de yer alacak.

ETİKETLER

türkiyemiranda kerrantalyapodyumdefileünlü mankenvictoria secret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24