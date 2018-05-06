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Spor

Ümitler Avrupa Kupası'nın ilk gününde erkeklerden 4 madalya

İSTANBUL,(DHA) Ümitler Avrupa Kupası, Romanya'nın Cluj Napoca kentinde başladı

06 Mayıs 2018 00:57

İSTANBUL,(DHA)

Ümitler Avrupa Kupası, Romanya\'nın Cluj Napoca kentinde başladı. Erkek judokalar Ejder Toktay altın, Salih Yıldız gümüş, Muhammed Demirel ve Umalt Demirel ise bronz madalya kazanan isimler oldular. 
31 ülkeden 197\'si kadın, 349\'u erkek toplam 546 judocunun katılım gösterdiği müsabakalarda Türkiye, ilk gün genel toplamda üçüncü sırayı elde etti. Tatamiye çıkan erkek judokalarımızdan; Ejder Toktay altın, Salih Yıldız gümüş, Muhammed Demirel ile Umalt Demirel ise bronz madalyayı boyunlarına taktı. 
Tatamiye çıkan diğer judokamızdan Emirhan Karahan ve Abdülaziz Kara beşinci, Berat Bahadır, Ceren Kanyılmaz ve Hanife Özcan yedinci oldular.
Avrupa Kupası\'nın ikinci gününde kadınlarda; 57 kiloda Sıla Korkmaz, Özlem Yıldız, 63 kiloda Şeydanur Aydın, Gülşah Ayan, 70 kiloda Serdem Daharlı, +70 kiloda Sevda Taşlı, Hayrunnisa Aslan, erkeklerde; 81 kiloda Ahmet Çuhadır, Cem Demirtaş, 90 kiloda Fatih Acet, Abdullah Solakoğlu, +90 kiloda Ö. Kemal Aydın ve Çağrı Doğan tatamiye çıkacaklar.

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