Ümitcan Uygun'un yargılandığı "Aleyna Çakır" davası: Sanık Enes Özdemir'in zorla getirilmesi talebine ret

Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan ve uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanan ve 17 Temmuz'da tahliye edilen Ümitcan Uygun ve Enes Özdemir’in yargılanmasına devam edildi. Çakır’ın avukatı Çiğdem Kozan, ifadesinde çelişkiler olduğu gerekçesiyle sanık Enes Özdemir’in mahkemeye zorla getirilmesini talep etti. Mahkeme talebi reddetti.

Sanıklar Ümitcan Uygun ve Enes Özdemir’in Aleyna Çakır’a yönelik, “tehdit” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlamalarından yargılandığı davanın 6. duruşması, bugün Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Sanık Ümitcan Uygun, duruşmaya; hakkındaki bir başka yargılama kapsamında tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Sanık Enes Özdemir ise duruşmaya katılmadı.

Aleyna Çakır’ın avukatı Çiğdem Kozan, sanık Enes Özdemir’in çelişkili ifadeleri nedeniyle hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasını talep etti. Mahkeme, yeni beyan alınmasının yargılamaya yeni bir delil getirmeyeceği gerekçesiyle, talebi reddetti.

Çakır’ın avukatı, tanık Sevilay A.’nın dinlenmesi talebini ise geri çekti. Mahkeme, geri çekme talebini kabul etti.

Sanık Ümitcan Uygun, hakkındaki suçlamaları reddetti ve yeni bir talebinin ise olmadığını söyledi.

Uygun’un avukatı Hayri Çağatay Cengiz ise, “Bir an önce karar verilmeli. İş uzadıkça dallanıp budaklanmaktadır. Olmayacak şeyler ortaya çıkıyor.” dedi.

Avukat Çiğdem Kozan, sanıklar Uygun ve Özdemir’in ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirterek, Uygun’a sorular yöneltti.

Uygun’un avukatı Cengiz, sorulara; dosya konusuyla ilgili olmadığını gerekçe göstererek itiraz etti. Avukat Cengiz, “Konut ihlalinin açıklanması gerekirken magazinsel sorular sordu.” dedi. Avukat Kozan ise, “Sorum dosya konusuyla ilgili. Suçlamalardan biri tehdittir. Konunun aydınlatılması gerekir ki maddi gerçekliğe ulaşılabilsin.” yanıtını verdi.

"Babam ve abim her mahkemeden sonra haber oluyorlar"

Sanık Uygun, ailesinin telefon hatlarını kullanıp kullanmadığına ilişkin soruya, “Telefon kullanmadığım için Enes’i aramış olabilirim. Babam ve abim Erol’un adı, zabıtlara geçiyor. Her mahkemeden sonra haber oluyorlar.” dedi.

Uygun, olay günü sanık Özdemir ile görüşüp görüşmediğine ilişkin ise, “Yüz yüze görüşmedim. Telefonla görüşmüş olabilirim, hatırlamıyorum.” yanıtını verdi. Bunun üzerine Çakır’ın avukatlarından Umur Yıldırım, “Olay günü Enes ile görüşmediğini söylüyor. Enes, Uygun’un annesini aramış.” dedi.

Mahkeme, ara kararını açıkladı. Yargılama dosyasının esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa iletilmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşmanın 10 Aralık 2021 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. (ANKA)