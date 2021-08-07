Ümitcan Uygun'un ardından, ağabeyi Erol Uygun da tutuklandı

'Devleti kötüleyen paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı.

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası dün gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili olarak Ümitcan Uygun'un gözaltına alınması sonrası, '@umitcanuygun_' sosyal medya hesabı üzerinden, devletimizi aşağılayıcı paylaşımlar yaptığı tespit edilen ağabeyi Erol Uygun, cumhuriyet savcılığının talimatıyla 6 Ağustos 2021 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Erol Uygun da emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ne olmuştu?

Ankara'da 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan ve uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanan ve 17 Temmuz'da tahliye edilen Ümitcan Uygun, bu kez de önceki gece evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Uygun'un ağabeyi, gazetecileri ve sosyal medya paylaşımları yapanları tehdit etti. Uygun'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, "İlle de bizi, beni karşınıza alıyorsanız katlanırsınız, cezanızı ben veririm, güvendiğiniz devlet bir yere kadar yanınızda" demişti,

TIKLAYIN | Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı



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