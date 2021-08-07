Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun evinde bulunduğunun gizli tutulmasını istemiş!

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanırken, kasten öldürme suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılanacak. Mahkeme zaptında, Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitvan Uygun'a ait DNA bulunduğu aktarıldı.

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık sorgulamasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Ümitcan Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Furkan G. ve Dilan C. hakkında ise ise suç delillerini gizlemek suçundan adli kontrol kararı verildi.

Haber Global muhabiri Ozan Ulaş Caymaz'ın, haberine göre, mahkeme zaptında, Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'a ait DNA bulunduğu aktarıldı.



Raporda, "Sağ el ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunluktaki değerlendirmeye müsait olmayan DNA profillerinin tespit edildiği, tespit edilen DNA profilleri ile, şüpheli Ümitcan Uygun'a ait DNA'ların eşleştiği bilimsel olarak ispat edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Evde bulunduğunun gizli tutulmasını istemiş

İfadelerdeki çelişkiler de mahkeme tutanaklarında yer aldı. Uygun'un evde bulunduğunun gizli tutulmasını istemesi tutanaklarda aktarıldı.

Tutuklanan Ümitcan Uygun, müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Ne olmuştu?

İhbar üzerine Mamak ilçesinin Akdere semtindeki bir eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun cesediyle karşılaşmıştı. Arkadaşları ise Hankulu'nun hayatını kaybetmeden önce gündeme Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen cinayetinin baş şüphelisi olarak gelen Ümitcan Uygun ile birlikte olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Uygun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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