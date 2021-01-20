Ümitcan Uygun'un ağabeyinden Müge Anlı'ya bir tehdit daha: Yarın Yusuf, stüdyoda bekleyecek

Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un uyuşturucu suçundan tutuklanmasının ardından Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'ya silahla tehditler savrulup, "Yarın Yusuf, Müge Anlı'nın stüdyosunda bekleyecek" paylaşımı yapıldı.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin yürütülen davanın bir numaralı şüphelisi durumundaki Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan yine ölüm tehditleri savurdu.

Uygun'un hesabından yapılan paylaşımda, ağabey, yeğeni olduğunu söylediği kişinin Müge Anlı'nın stüdyosunun önünde bekleyeceğini belirtti.

Paylaşımda, "Yarın Yusuf, Müge Anlı'nın stüdyosunda bekleyecek. Müge Anlı bekle, yeğen Yusuf gelecek" ifadeleri kullanılırken diğer bir video da silahlı bir kişinin olduğu görüldü.

TIKLAYIN | Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti



