Ümitcan Uygun’a 'Aleyna Çakır' davasında verilen 4 yıl 10 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı

Ankara'da, 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'i (21) ölümünden önce darbettiği suçlamasıyla 4 yıl 10 ay hapse çarptırılan Ümitcan Uygun’a verilen cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; sanığın suç işleme kastıyla eve girdiği, tartışma sırasında Sema'yı ölümle tehdit ettiği ve tokat attığı, Sema'nın bayıldığı, bu anlarını da canlı yayın yaparak gösterdiği ve mağdur baygınken de tehditlerini sürdürdüğü belirtildi.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. Sema Esen'in, ölümünden önce 17 Nisan'da kendisine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerini sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıtı. Şikayete ilişkin yürütülen soruşturma sonunda Ümitcan Uygun ve bu sırada evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir hakkında dava açıldı. Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce Ümitcan Uygun'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası, Enes Özdemir'e de 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

"Suç işleme kastıyla eve girdi"

Ümitcan Uygun'a indirim uygulanmadan verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; sanıkların üzerinde Sema Esen'in yaşadığı eve girmeye yarayacak anahtar bulunmadığı, ev üzerinde hakimiyetlerinin tespitine olanak sağlayacak hiçbir delil sunmadıkları belirtildi. Savunmasında evin kendisine ait olduğunu ileri süren sanık Ümitcan Uygun ile mağdur Sema Esen'in olaydan önceki tarihte ayrıldıklarının sabit olduğuna dikkat çekilerek, "Olayların başlangıcının dahi bu ayrılık akabinde tarafların birbirlerine güttükleri husumet olduğunun dosya arasında bulunan internet ortamında yayınlanmış video konferans görüşmesinden anlaşıldığı, bununla birlikte mağdurun kendi rızası ile kapıyı açtığı kabul edilse dahi sanığın suç işleme kastıyla eve girdiği, eve girdikten sonra yaşanan tartışma esnasında mağdur Sema'yı ölümle tehdit ettiği ve mağdur Sema'ya tokat attığı, Sema'nın bu olay neticesinde bayıldığı, sanıkların hukuka uygun olarak eve girdiklerinin kabulünde dahi eklenen kast kapsamında sonraki hukuka aykırı davranışları nedeni ile sanıkların bu andan itibaren evde bulunmalarının yüklenen 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

Baygınken bile tehditlerini sürdürmüş

Sanık Ümitcan Uygun'un eve girdikten sonra mağduru ölümle tehdit ettiğine, kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik olduğu anlaşılan savunmalarına itibar edilmeyeceğine dikkat çekildi. Sanığın, mağduru darbettikten sonra telefonla yayın açarak tehditlerine devam ettiğinin video kayıtlarından anlaşıldığı, sanığın kendisini savunamayacak durumdaki mağdura karşı duyduğu öfke sonucu mağdur baygın haldeyken bile tehditlerine devam ettiğinin anlaşıldığı, sanığın söylediği sözlerin içeriği de düşünüldüğünde evde izinsiz kalmaya yönelik değil ayrı kastla 'tehdit' suçunu işlediği kabul edilerek, cezalandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Mağdurun bilgisi dışında canlı yayın yapmış

Gerekçede ayrıca sanığın mağduru darbettikten sonra bu görüntülerini yine mağdurun cep telefonunu alarak, Instagram hesabından canlı yayın yayınladığına dikkat çekilip, şöyle denildi:

"Mağdura ait olan 'A.....' isimli Instagram hesabından mağdurun bilgi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünün canlı yayın yaparak yayması ile 'bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçlarını işlediği tespit edilmiştir" denildi. Videonun devamında sanığın "Öyle yapılmaz böyle yapılır" diyerek internet üzerinden 15-20 saniye boyunca mağdurun baygın halini göstermek suretiyle canlı yayın yaptığının tespit edildiği belirtilerek, "Sanık, aşamalarda her ne kadar telefonu ortak kullandıklarını belirtmiş ise de; tüm bu olayların başlangıcından evvel sanığın canlı yayın esnasında mağdur Sema'ya yönelik kendi telefonundan sataştığının dosya arasında bulunan CD içeriklerindeki videolardan tespit edildiği, dolayısı ile sanık ile mağdurun ortak telefon kullanmadıklarının anlaşıldığı, sanığın kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik olduğu değerlendirilen savunmalarına itibar edilmeyerek sabit görülen bu suçundan alt sınırdan ayrılmak suretiyle ceza tayin edilmiştir."

Cezada indirime gidilmedi

Ümitcan Uygun hakkında suç tarihinden sonra çok sayıda benzer suçlardan devam eden soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğu, dolayısı ile sanığın etkin pişmanlık göstermeyerek suç işleme konusunda ısrar ve iradesini ortaya koyduğu için hakkında takdiri indirim uygulanmadığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına, para cezasına çevrilmemesine ya da ertelenmemesine karar verildiği belirtildi. (DHA)