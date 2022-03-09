Ümit Yalım: Putin, Ukrayna’da durdurulmazsa sıra Türk cumhuriyetlerine geliyor; alırsa tutulamaz hale gelecek

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım, Ukrayna-Rusya savaşını değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hedefinin eski Sovyetler Birliği topraklarına ulaşmak olduğunu kaydeden Ümit Yalım “Sonrasında sıra maalesef Türk cumhuriyetlerine geliyor. Onlara da saldırır ve alırsa, tutulamaz hale gelecek” dedi.

ABD’nin Rusya'ya aba altından sopa göstermek için “Ukrayna NATO'ya girmeyecek” demediğini ifade eden Yalım, “’Ukrayna'ya bir müdahalede bulunursan onu NATO'ya kabul edebiliriz’ dediler. ABD ve AB'nin hedeflerinden biri hem Ukrayna'yı hem de Gürcistan'ı NATO'ya almak, yani Rusya'yı tamamen çepeçevre kuşatmak. Rusya, NATO'ya girer endişesiyle 2008'de Gürcistan'a saldırdı ve üçe böldü. Burada da Ukrayna NATO'ya girecek endişesiyle saldırdı. Putin'in ana hedefi eski Sovyetler Birliği topraklarına ulaşmak, bir müddet sonra Moldova'ya da saldıracak, sonrasında çok tehlikeli şekilde maalesef Türk cumhuriyetlerine geliyor. Onlara da saldırır ve alırsa tutulamaz hale gelecek. Bunun işaretlerini veriyor” değerlendirmesini yaptı.

“İlk sinyalini Kazakistan krizinde gösterdi, orada iç karışıklık olunca asker gönderdi. Rusya; Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'ı da aynı şekilde egemenliği altına almak ister. Bu nedenle de Ukrayna işgalinin sonucu ayrı bir önem taşıyor. Rusya başarısız olursa Putin iktidarını kaybeder” diyen Yalın, “Zelenski haklı, Ukrayna düşerse Avrupa düşer” dedi.

“Bu savaş belli bir süre sonra stabil hale gelecek”

Yalım, “Sizce bu savaşın galibi kim olacak ve bu sonuç bizi, bölgeyi nasıl etkileyecek?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bana göre galibi olmayacak gibi, çünkü iki taraf da ağır zayiat veriyor, bu savaş Ukrayna'nın da Rusya'nın da aleyhine olacak. Rusya şu anda dünyadan soyutlanmış durumda, yaptırımlar geliyor ve bu yaptırımlar sonrasında Rusya da çok büyük ekonomik sıkıntılar çekecek. Bir müddet sonra artık yiyecek sıkıntısı başlayacak ve bu savaş sürdürülemez hale gelecek. Bu Pirüs zaferi gibi olacak, belki Rusya toprak kazanır ama onun kaybı da büyük olur. Putin her şeyi göze almış gibi görünüyor ama sonrasında ne olacak bilmiyoruz. Ukrayna'ya şu anda devamlı silah yardımı yapılıyor. Ukrayna karşı atağa geçerse Rusya ne yapacak bilinmiyor. Fazla sayıda askeri var ama çoğu acemi askerler, bir de Kuzey bölgeye giren silah ve zırhlı araçlarına, uçaklarına baktığımız zaman bunlar son derece eski ve öyle çok kolay şekilde ilerlemiyor, karşısında da Ukrayna direnişi var. Rusya gözünden bakanlar Rusları överek göklere çıkarıyor, Ukrayna tarafından bakanlar Ukraynalıları övüyorlar. Tarafsız gözle baktığımızda bu savaş belli bir süre sonra stabil hale gelecek.”

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