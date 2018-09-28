Ümit ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası için seçme heyecanı

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) -

Tekvando\'da Ümit ve Yıldızlar Milli Takımı\'nın Avrupa Şampiyonası için sporcu seçmeleri Konya\'ya yapılıyor. Müsabakalarda başarılı olan milliler, şampiyona da Türkiye\'yi temsil edecek.

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası, Kasım ayında Polonya\'da, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası da Aralık ayında İspanya\'da yapılacak. Tekvando Federasyonu da, şampiyonaya katılacak milli sporcuları belirlemek için Konya\'da Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda seçme müsabakası düzenledi.

Seçmelerin ilk 2 gününde Kasım ayında Polonya’nın Varşova kentinde düzenlenecek Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası’na katılacak sporcular belirlenecek. Bu seçmeye erkeklerde 6 sıklet için 105, kadınlarda 7 sıklet için 72 olmak üzere toplamda 177 sporcu katılıyor. Seçmelerin son iki gününde ise Aralık ayında İspanya’nın Marine D’or kentinde düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda mücadele edecek sporcular tespit edilecek. Bu seçmede ise erkeklerde 6 sıklet için 73, kadınlarda ise 7 sıklette 89 sporcu olmak üzere 162 sporcu mücadele edecek.

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