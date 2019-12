Ümit Ünal'ın butiği 'Doors'

Ferhan İstanbullu'nun yazısı;Türk modacıları hakkında averaj bilgi sahibi olanların dahi tasarımlarının yetkinliğinden haberdar olduğu bir isim, Ümit Ünal... Ünal’ın tasarımlarında hem bugüne, hem de her zamana ait olabilecek göndermeler var. İpekle penye, tişörtle tafta etek, ‘a la Ünal’ bir üslupla bir araya geldiğinde hiç sırıtmıyor, kafa karıştırmıyor... Bizden farklı bir estetik algısına sahip İskandinav ülkelerinde ve bence şu sıra Avrupa’nın en heyecan verici şehri olan Berlin’de de esaslı bir hayran kitlesi var Ümit Ünal’ın...Asmalımescit’te kimseler (Issız Adam filan) yokken semte ilk adım atanlardan biriydi Ünal. Atölyesi uzun yıllardır burada...Lokantalarıyla vs. İstanbul gecelerinin şu sıralar en hareketli noktası olan Asmalımescit’in bence bir de şöyle bir özelliği var: İstanbul’a gelen her turist, şehirde kaldığı sürece ama bir kez ama her gün, yolunu Tünel’den yana düşürüyor. Lokanta/bar zengini semt, uzun zamandır Türk tasarımına dair bir yabancının fikir edinebileceği mekân eksikliği çekiyordu. Ümit Ünal’ın atölyesinin girişine açtığı ‘ümitünal doors’ butiği, semtin kapatılması gereken bu açığını en ‘tam’ biçimiyle kapatıyor.‘ümitünal doors’ davetkâr bir mekân; kapısının önünden geçerken dahi sizden farklı bir pencereden bakan birinin dünyasına ait olduğunu hissettiriyor. Butikte Ünal’ın yeni sezon kıyafetlerinden de eski koleksiyonların en güzel parçalarından da bulmak mümkün. ‘Doors’un odalarını dolaşırken tasarımcının her bir koleksiyon için ayrı bir hikâye düşlediğini daha iyi kavrıyorsunuz.Şimdi bu nokta önemli; çoğumuz tasarımcı butiği deyince tereddüt etmeye, bir kere girip bir şey almadıysak ikinci denemeyi pas geçmeye meyilliyiz. Doors, ‘satın alma’ yükümlülüğü hissetmeden, sırf farklı bir hava solumak için dahi girebileceğiniz, üstünüze gelmeyen, sakin bir alışveriş vaat ediyor.Mağazada Ümit Ünal koleksiyonunun yanında gri.ümitünal adlı bir alt marka da satışa sunuluyor. Daha genç, renkli bir koleksiyon bu... Penye ve örme grubundan seçeneklerin olduğu bu koleksiyondaki parçalar da Ümit Ünal çizgisine yakışır şıklıkta. Anmadan geçilmeyecek bir vasıfları da cidden makul tutulmuş fiyatları...Koleksiyonda özellikle Ünal’ın elinden çıkma desenlerle, hayatından hikâyelerle renklenen tişörtleri daha bir dikkatle incelemeniz lazım. Bu seri, Ünal’ın kendi yaşadıkları ile bağı olan kostümleri sokağa taşıma ihtiyacının dışavurumu. Yarasa kollu bluzlar ve belden kuşaklı ceketler, ilk dikkatimi çekenler... Bir diğer anılması gereken detay da aksesuvar seçenekleri. Üniseks upuzun gri/siyah kemerler ve atkılar bir harika...Ünal tasarımları, sayısı tutarlı bir biçimde artan hayranlar kazandı yıllar içinde... Koleksiyonlar her seferinde büyük yankı uyandırıyor olsa da günlük hayatın içinde kullanılabilirliğine dair soru işaretleri de mevcuttu. Ancak Ünal son birkaç sezondur sunduğu koleksiyonlarıyla bu anlamda da yeni bir döneme girdiğinin ipuçlarını verdi. Bugün Ümit Ünal tasarımlarının her yaştan alıcısı var; Ünal tasarımları için “16 ila 70 yaş aralığında herkese değen ve onların yaşamlarıyla kesişen heyecanları ve sakinliklerine sahip çıkan kostümler bunlar” diyor.‘ümitünal doors’, sürpriz buluşmalara da sahne olan bir mağaza... Şu sıralar yinebaşka bir genç yıldızın; tasarımcı Simay Bülbül’ün koleksiyonundan parçalar butikte satışa sunuluyor. Sonra sıra Zeynep Tunuslu’da... Ardından, Ümit Ünal’ın dostlarından Japon tasarımcı Mie’nin ‘Gasa’ adlı markasından seçmeler sunulacak. Ünal cephesinde yenilikler bununla da bitmiyor: Halen mağazada satışa sunulan, gömlek ve yeleklerden oluşan erkek koleksiyonu, şubat ayından itibaren tam teşekküllü bir hale bürünüyor...