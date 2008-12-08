Ümit Ünal’ın Ara’sı Londra’da gösterimde

14. Londra Türk Film Festivali çerçevesinde izleyiciyle buluşacak 21 Türk filminden biri olan "Ara", Londra'nın merkezindeki Covent Garden Odeon sinemasında gösterime girdi.



Filmin ödüllü oyuncuları Erdem Akakçe ve Selen Uçer, gösterimin ardından seyircilerin sorularını yanıtladı. Seyircilerin filmin tek bir mekanda çekilmesinin yarattığı etkiye vurguda bulunması ve bunun daha ziyade tiyatroyu çağrıştırdığını söylemesi üzerine Selen Uçer, pek çok kişinin de filmi böyle nitelediğini, ancak kendisinin bu görüşe katılmadığını belirtti.



Erdem Akakçe de filmin tümüyle sinema tekniğini yansıttığını belirtirken, "Eğer gerçekten tiyatro gibi olsaydı, bu senaryoyla tiyatroda oynanacak bir oyunda seyirciler sıkıntıdan çatlardı. Ancak sinema tekniğinde bu yaşanmıyor" dedi.



Bir seyirci de filmde eşcinsel bir karakterin yer almasını Türk sineması için "cesurca bir girişim" olarak nitelerken, Erdem Akakçe, bunun da cesaret gerektirmediğini, çünkü hayatın bir gerçeğini yansıttığını söyledi.



Filmin mesajının ne olduğunun sorulması üzerine de Erdem Akakçe, filmin belli bir mesaj kaygısı içermediğini belirtirken, "Dünyaya bir mesaj vermeye çalışmadık. Sadece 4 yakın arkadaşın yaşamlarının 10 yıllık bir kesitini anlatmaya çalıştık. Bazen hayat hiçbir şey söylemez sadece akar, bu film de öyle sadece akıyor. Filmde anlatılan dönemden pek çok kişi geçti. Bir yandan insanlar maddi olarak gelişiyor sınıf atlıyor belki ama öte yandan o dört kişi arasında var olan bir şeyler yitiyor" dedi.



Akakçe, filmin büyüsünün izleyiciyi bu dört kişinin öyküsüne tanık etmesi olduğunu söyledi ve "Bu film, sizlerin bu kişilerin yaşamlarına bir anahtar deliğinden bakmanıza olanak sağlıyor" diye konuştu

