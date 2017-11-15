Ümit Ülkü'den İtalya zaferi

İZMİR, (DHA) - İZMİRLİ otomobil yarışçısı Ümit Ülkü, İtalya\'daki Vallelunga Pisti\'nde gerçekleşen Roma 6 Saat (6 Ore Di Roma) mücadelesinde takım arkadaşlarıyla birlikte GT3 klasmanında birinci oldu. İtalya Endurans Şampiyonası kapsamındaki yarışta milli pilotlar Ümit Ülkü, Ayhancan Güven ve Arkın Aka dönüşümlü olarak direksiyon başına geçti. Ekibimiz yarışa pole pozisyonunda başladı. Pilotlar, yarış sırasında lastik patlaması nedeniyle bir süre liderliği kaybedip altıncılığa kadar gerilese de son tura kadar mücadeleyi hiç bırakmadı. Üç pilot, 6 saat süren yarışta başarılı bir performans sergileyerek rakiplerini geride bıraktı. Otomobil sporlarında 9 kez şampiyonluğa ulaşan Ümit Ülkü, İtalya\'da birincilik kürsüsünde bayrağımızı dalgalandırmaktan ve İstiklal Marşı\'nı okumaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

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