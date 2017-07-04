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Politika

Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması

"Bugün kadro çalışmaları, program çalışmalarıyla ilgili bilgi verebilecek durumda değilim"

04 Temmuz 2017 17:19

MHP'den ihraç edilen Ümit Özdağ yeni parti çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Özdağ, "Yeni bir milli merkezi teşkil edecek siyasi parti oluşumuyla ilgili çalışmalar başlamış durumdadır. Yeni bir partiden bahsediyorum" dedi.

Özdağ, yeni siyasi parti oluşumu ile ilgili çalışmaların başladığını belirterek, “Yeni bir partiden bahsediyorum. Bugün kadro çalışmaları, program çalışmalarıyla ilgili bilgi verebilecek durumda değilim. Zamanı geldiğinde onları da paylaşırız” dedi.

Dün Meral Akşener’le bir düğünde görüştükleri ve çıkışta yapılan kısa açıklamada yeni siyasi oluşumun sinyallerinin verildiğinin hatırlatılması üzerine Özdağ, bir süreden beri bu yönde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Meral Akşener de dün yaptığı açıklamada, “MHP defteri artık benim için kapandı. Yeni bir merkez partiye ihtiyaç var” demişti.

 

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