Ümit Özdağ: Zafer Partisi olarak söz veriyoruz, milleti ikinci Ekmeleddin ile Erdoğan arasına sıkıştırmayacağız

Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına katılan Ümit Özdağ, "Eğer Türk halkının önüne ikinci Ekmeleddin vakası gelirse biz Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Türkiye milletini ikinci Ekmeleddin ile Recep Tayyip Erdoğan arasına sıkıştırmayacağız" dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Esenler'de esnaf esnafı ziyaret etti, halkla sohbet etti.

Parti politikalarını esnafa anlatan ve sorunlarını dinleyen Özdağ, girdiği bir konfeksiyon mağazasında ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, birçok olumsuzluğun başında sığınmacıların geldiğini savunarak, "Biz sığınmacıları yetki verilirse 1 yıl içinde memleketlerine göndereceğiz. Yılda 9 milyar dolar para harcadık. Bunun ödenmesini istemiyoruz. Biz buna hayır diyoruz" diye konuştu.

"Sığınmacıları gönderdiğimizde enflasyon düşecek, kiralar azalacak"