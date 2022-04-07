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Ümit Özdağ: Zafer Partisi olarak söz veriyoruz, milleti ikinci Ekmeleddin ile Erdoğan arasına sıkıştırmayacağız

"Biz sığınmacıları yetki verilirse 1 yıl içinde memleketlerine göndereceğiz"

07 Nisan 2022 17:12

Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına katılan Ümit Özdağ, "Eğer Türk halkının önüne ikinci Ekmeleddin vakası gelirse biz Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Türkiye milletini ikinci Ekmeleddin ile Recep Tayyip Erdoğan arasına sıkıştırmayacağız" dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Esenler'de esnaf esnafı ziyaret etti, halkla sohbet etti. 

Parti politikalarını esnafa anlatan ve sorunlarını dinleyen Özdağ, girdiği bir konfeksiyon mağazasında ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Özdağ, birçok olumsuzluğun başında sığınmacıların geldiğini savunarak, "Biz sığınmacıları yetki verilirse 1 yıl içinde memleketlerine göndereceğiz. Yılda 9 milyar dolar para harcadık. Bunun ödenmesini istemiyoruz. Biz buna hayır diyoruz" diye konuştu.

"Sığınmacıları gönderdiğimizde enflasyon düşecek, kiralar azalacak"

Dönercide, Özdağ'a tepki gösteren bir kişi, "Kimin projesi daha iyi olur, ben ona bakıyorum. Kim daha iyi olacak? Eski geldi geçti. Ben işçiyim, bana ne veriyorsunuz? Şimdiki hükümet asgari ücrete yüzde 50 zam verdi. Başka kim yapabilir? Ben buna bakarım." ifadelerini kullandı. Özdağ, bunun üzerine "Sığınmacıları gönderdiğimizde enflasyon düşecek, kiralar azalacak. Boşuna para harcanmamış olacak. Ekonomi güçlenecek." değerlendirmesini yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ziyaretin ardından, cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı desteklemeleriyle ilgili basın mensuplarının sorusuna cevap verdi.

Gazetecilerle sosyal medya fenomenlerinin düzenledikleri anketlerin hepsinde Mansur Yavaş'a büyük destek çıktığını iddia eden Özdağ, şunları kaydetti:

"Altı lider Türk halkından daha büyük değil"

"CHP Grup Başkanvekili, TBMM'de bir açıklama yaptı ve 6 liderin adayı belirleyeceğini söyledi. Bir şey hatırlatmak isteriz: Altı lider Türk halkından daha büyük değil. Eğer Türk halkının önüne ikinci Ekmeleddin (İhsanoğlu) vakası gelirse biz Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Türkiye milletini ikinci Ekmeleddin ile Recep Tayyip Erdoğan arasına sıkıştırmayacağız. Eğer Mansur Bey'i aday göstermezlerse Zafer Partisi olarak biz adaylık götürürüz. Kendi kişisel yaklaşımıyla 'Ben aday olmak istemiyorum.' derse Zafer Partisi bu konuda Türk milletinin önüne çıkar ve tarihi görevini yerine getirir." (AA)

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