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Ümit Özdağ, partisinin ismini açıkladı

21 Mayıs 2021 20:40

İyi Parti'den istifa eden İstanbul bağımsız milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi Partisi’nin yaz sonunda kurulacağını söyledi. 

Özdağ, "Atatürk çizgisinde, Türk Milliyetçisi bir partinin kurulması çalışmalarını 2,5 aydan bu yana Türkiye’de sürdürüyoruz. Salgın, hastalık ve kapanma ortamında bir siyasal hareketin örgütlenmesinin önüne ciddi engellerin çıktığını tahmin edebilirsiniz. Üstelik Türkiye’de demokrasinin askıya alındığı bir süreçten de geçiyoruz. Tüm bunlara rağmen 2,5 ay içeresinde çok ciddi bir mesafe kaydettik. Bu çalışmalarla birlikte yaz bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil eder hale getireceğiz” dedi.

 

ümit özdağ
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