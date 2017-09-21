 Ümit Özdağ:  Habur'u kapatmayan bir  hükümetin orada tank tatbikatı yapmasını kimse ciddiye almaz

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - BAĞIMSIZ Milletvekili Ümit Özdağ, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nde yapılması planlanan referanduma ilişkin \"25\'inde yapılacak bir referandumu gerçekten durdurmak isteyen bir hükümet 3 gün öncesinde MGK toplantısı yapıp, karar çıkarmaz. Kararları çok önceden alır ve uygulamaya koyar. Habur\'u kapatmayan bir hükümetin orada tank tatbikatı yapmasını kimse ciddiye almaz. \" dedi.



Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ baeraberinde Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve MHP eski milletvekili Özcan Yeniçeri ile birlikte TBMM\'de basın toplantısı düzenledi. Ümit Özdağ, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin referandum kararına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: \"25\'inde yapılacak bir referandumu gerçekten durdurmak isteyen bir hükümet 3 gün önce MGK toplantısı yapıp karar çıkarmaz. Kararları çok önceden alır ve uygulamaya koyar. Habur\'u kapatmayan bir hükümetin orada tank tatbikatı yapmasını kimse ciddiye almaz. Nitekim almıyor. Ülkesinde iç politikaya yönelik esip gürleyen Erdoğan\'ın Barzani\'nin korsan referandumu hakkındaki açıklamaları şaşırtıcı değildir. Biz bu noktada 5 Haziran 1926 tarihli Ankara Anlaşmasının 5\'inci maddesine dikkat çekmek istiyoruz. Bu anlaşmaya göre Türkiye-Irak sınırı kesin olarak değiştirilemez bir sınırdır. Bu sınırın değişmesi durumunda Türkiye\'nin Musul üzerindeki bütün hukuki ve siyasi hakları tekrar devreye girecektir. Artık Erdoğan\'ın AKP Genel Başkanı ve hükümetin Türkiye\'nin yüksek menfaatlerini korumak konusunda daha ciddi kararlılık içinde olduğunu ortaya koydukları gerekmektedir.\"

HALAÇOĞLU: KUZEY IRAK\'TAKİ REFERANDUM SURİYE\'YE DE ÖRNEK TEŞKİL EDECEKTİR

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Kuzey Irak\'ta yapılacak referandumun Suriye\'de de alt yapı oluşturacağını orada da bir referandumun yapılabileceğini kaydederek şöyle dedi: \"Kuzey Irak\'ta yapılacak referandumun PKK uzantısı PYD\'nin Suriye\'de meydana getirdiği oluşumda da örnek teşkil edecektir. Kürt nüfusu o bölgelerde izlenen bir politika izlendi. Referandumun alt yapısı Suriye\'de oluşturuluyor. Bağımsız Kürdistan kurulması demek Suriye\'de de aynı referandumun yapılması ve Akdeniz\'e kadar uzanan bir devletin uzanması demektir.\"



YENİÇERİ: KUZEY IRAK\'TA YAPILACAK REFERANDUMLA TÜRKİYE\'NİN GÜNEYDOĞUSUNDA YAPILACAK REFERANDUM ARASINDA FARK YOKTUR

Eski milletvekili Özcan Yeniçeri ise Kuzey Irak\'ta yapılacak referandumun Türkiye\'nin güneydoğusundaki bir referandumla eş değer olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

\"Referandumu Kuzey ırakla sınırlı görmek ve Kürdistan ilanıyla bu işin biteceğini görmek akıl zafiyeti olanların yapacağı bir iş. Megri Megri şarkısını Barzani ile Diyarbakır\'da söyleyenler işin bu noktaya geleceğini o gün görmeleri gerekiyordu. Kuzey Irak\'taki referandum Türkiye\'nin güneydoğusunda yapılacak referandumla eş değerdir. Büyük güçlerin bölgedeki bir çatışma sürecine girmesinden sonra bölgedeki güç zafiyeti Türkiye de benzeri durumun çıkmasına sebebiyet verecektir. Kerkük, Telafer, Erbil\'de kısacası bölgede yapılacak referandumla Diyarbakır, Siirt, Şırnak\'ta yapılacak referandum arasında hiçbir fark yoktur.\"

