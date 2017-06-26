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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ümit Özdağ: Erdoğan darbe tarihini biliyordu

“Kısa bir süre öncesine kadar darbenin tarihini bilmediklerini düşünüyordum. Ancak ulaştığım ve teyit ettiğim son bir bilgi var”

26 Haziran 2017 20:25

MHP’li muhalif isimlerden Gaziantep Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, "yeni elde ettiği ve teyit ettiği bilgilere" göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminin tarihini önceden bildiğini iddia etti.

Sözcü’den Nil Soysal’a konuşan Özdağ, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Türk'ün Vatanla İmtihanı” adlı son kitabımda Erdoğan'ın darbe hazırlıklarından haberdar olduğunu, kimlerin yapacağını bildiğini yazdım. Kısa bir süre öncesine kadar darbenin tarihini bilmediklerini düşünüyordum. Ancak ulaştığım ve teyit ettiğim son bir bilgi var. Gerçekten doğru ise bu bilgi artık darbe tarihini de bildiklerini gösteriyor. Ona göre önlemler alınmış. Bence büyük bir riske girmiş. Ancak Erdoğan bilse de bilmese de FETÖ darbe girişiminde bulundu. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez.

Bu büyük haber… Nedir o bilgi?

Bilgiyi teyit etmek bir aşamadır. Kanıt elde etmek başka aşama. Henüz kanıtları elimde değil ancak olacaktır. O zaman paylaşırım.

Söyleşinin tamamını okumak için tıklayın.

 

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