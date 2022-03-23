Ümit Özdağ'dan, siyasetçilere saldırıda adı geçen ülkücüyle çektirdiği fotoğraf için açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıyla ilgili yargılanan, İyi Partili genç Ahmet Çakmak’ın alıkonulmasında adı geçen ülkücü Abdurrahman Gülseren’in Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile fotoğrafı tartışma yarattı.



Twitter hesabından paylaşım yapan Abdurrahman Gülseren, “Ümit Özdağ ATO Kitap Fuarı’nda standımızı ziyaret ederek Terakki Mecmua aldı” diye yazdı.

Konuyla ilgili olarak T24'e açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kişiyi tanımıyorum. Fuar ziyaretimde stantları ziyaret ettim. Benimle fotoğraf çekmek isteyen herkesle o gün fotoğraf çektirdim" dedi.

Ümit Özdağ-Abdurrahman Gülseren

Ankara Üniversitesi DTCF öğrencisi Gülseren ülkücü… Gelecek Partisi kurucularından Selçuk Özdağ’a Ankara-Çankaya’da 15 Ocak 2021’de evinin önünde yapılan saldırıda gözaltına alınan isimlerden biriydi.

Gülseren o dönemde gözaltındaki ifadesinde arkadaşı Gülahmet Türk’le iş aramak için Kızılay’da buluştuğunu iddia etmişti. Arkadaşı Gülahmet Türk de Abdurrahman Gülseren’in sosyal medyadan sıklıkla gördüğünü ifade ettiği Selçuk Özdağ’la tartıştığını, ülkücü Gülseren’in Özdağ'a hitaben "bu nasıl vatanseverlik, FETÖ terör örgütünü överek mi vatanseverlik oluyor. Sen nasıl bu milletin vekili olacaksın" dediğini öne sürmüştü.

Gülahmet Türk daha sonra Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı olarak atanmıştı.



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Abdurrahman Gülseren bu saldırıdan hâlâ yargılanıyor. DTCF öğrencisi Gülseren’in ismi sadece Selçuk Özdağ’a yapılan saldırıda geçmedi.



Eylül 2021’de 'Hudut Namustur' pankartı asan İyi Partili Ahmet Çakmak kaybolmadan bir süre önce İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu aleyhine ifadeler kullandığı bir video yayınlamıştı. Daha sonra ortadan kaybolmuştu. Kendisinden haber alınamamıştı.

Sosyal medyada AhmetNerede etiketi açılmıştı. Ahmet Çakmak’ın daha sonra Ankara’da Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde alıkonulduğu ortaya çıkmıştı. Çakmak ifadesinde söz konusu videoyu tehditler sonucu çektiğini ifade ederek, Abdurrahman Gülseren’le birlikte Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ne gittiğini söylemişti.

İfadesinde Gülseren için Çakmak şöyle demişti: “Kendi telefonumdan çektiğim videoyu Whatsapp yoluyla Abdurrahman’a, Abdurrrahman da odadakilerden birine gönderdi. O kişi de Ömer Şanlı isimli kişiye videoları gönderdi. Gönderilen videolardan birine onay verildi.”

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Gülseren'in de sanık olduğu Özdağ'a saldırıyla ilgili davanın son duruşması mart ayında görülecek.

Abdurrah Gülseren Özdağ’a saldırıldığı tarihte Ankara Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birim Başkanıydı.





