Ümit Özdağ'dan Bekir Bozdağ'a: FETÖ kumpaslarının adaletsizlik bakanı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki gösterdi. Bozdağ için "FETÖ kumpaslarının müthiş Adaletsizlik bakanı" diyen Özdağ, "Türk Ordusuna sülüklü FETÖ ile tuzak kurup, vatanseverlik numarası yapma" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından "Türk milletinin evlatları arasında ırkçılık, kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek ve halkın bir kesimini diğerine karşı kışkırtmak; hamakat veya akıl fukaralığı ya da gaflet değilse ihanettir" sözleriyle yaptığı paylaşıma Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tepki gösterdi.

Özdağ, paylaşımı alıntılayarak Bozdağ'ı sert sözlerle eleştirdi. "FETÖ kumpaslarının müthiş adaletsizlik bakanı da sahaya inmiş" diyen Özdağ, Bozdağ'ın Türk ordusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile FETÖ tuzağı kurduğunu iddia etti.

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"FETÖ kumpaslarının müthiş Adaletsizlik bakanı da sahaya inmiş.Bekir, Yozgat’ın Kürt köylerinde Kürtçülük yapıp, “bende sizdenim” mavrası ile bölücülük yapıp, Türk Ordusuna sülüklü FETÖ ile tuzak kurup, vatanseverlik numarası yapma"

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