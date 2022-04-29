Ümit Özdağ'dan bayram ikramiyesi tepkisi: Bu nasıl bir ayrımcılık, nasıl bir şehit-gazi ayrıştırma

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit ve gazi ailelerine ödenecek bayram ikramiyesine tepki gösterdi. Özdağ, şehit ailelerine 500 TL, gazilere 1.100 TL verilirken 15 Temmuz şehit ailelerine ve gazilere 2000 TL verilmesine; "Bu nasıl bir ayrımcılık" diye yazdı.

Özdağ, şehit ailelerine ve gazilere ödenecek bayram ikramiyesiyle ilgili sosyal medya hesabından; "Bayram ikramiyesi olarak şehit aileleri 500 TL., gaziler 1100 TL., 15 Temmuz şehit gaziler 2000 TL. almışlar. Saray, adaletin kurusun. Bu nasıl bir ayrımcılık, nasıl bir şehit/gazi ayrıştırma..." paylaşımını yaptı.