Ümit Özdağ’dan Bakan Soylu’ya: Doktorlar seni görünce dışarı bırakmazlar, ben seni bırakır ayrılırım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine göndermek yaptığı "Türkiye'de tımarhanede olması gereken adamlar bugün '900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı' diyor. Bu nasıl bir sayıdır? Oy kullanabilecek kişi sayısı 113 bin 654." açıklamasına yanıt verdi. Özdağ, "Doktorlar seni görünce dışarı bırakmazlar, ben seni bırakır ayrılırım" dedi.

Özdağ Twitter hesabından, "Birlikte gidelim Süleyman! Ancak, doktorlar seni görünce dışarı bırakmazlar, ben seni bırakır ayrılırım. Asıl delilik, 8 milyon 'sığınmacı' ve 'kaçağı' Türkiye’ye doldurup Türk Milleti’nin varlığı ve güvenliğini tehlikeye atmaktır." ifadesini kullandı.