Ümit Özdağ'dan Bahçeli'ye yanıt: MHP'nin ilkelerine küfreden Süleyman'a sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecek!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek olarak kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Özdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Zafer Partisi'ni kurarken, Büyük Türk Milleti'ne söz vermiştim; 'Hiçbir saldırı, hiçbir tehdit ve yıldırma operasyonu, beni Türkiye’nin bilim, birlik, barış yolunda verdiğimiz mücadelede geri adım atmama neden olmayacaktır' Verdiğim sözün sonuna kadar arkasındayım!" dedi.

Özdağ, ayrıca paylaştığı görselde de şu ifadeleri kullandı:

"Babası Muzaffer Özdağ, annesi Gönül Özdağ MHP Kadın Kolları Genel Başkanı, kendisi 2 dönem MHP milletvekili olan bana, "Soros çocuğu" diye küfredene, MHP'nin kuruluş sürecine, ilkelerine küfreden Süleyman'a sahip çıkan zihniyeti Türk milliyetçileri değerlendirecektir" dedi. Ucunda ölüm olsa da Türkiye'nin örtülü işgalin karşı direneceğim" dedi.

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Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, geçen hafta kendisine "Soros çocuğu, hayvandan aşağı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki göstererek Bakanlığa giden Ümit Özdağ'a grup toplantısında tepki göstermişti.

Bahçeli, şunları söylemişti:

"İçişleri Bakanlığı’nın önüne gelenler Türkiye’nin önünü kesmek isteyenlerdir, terörün ömrünü uzatmak için çırpınan zavallılardır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli komutanlarına, kahraman askerlerimize, İçişleri Bakanımızla Milli Savunma Bakanımıza bühtan içinde olanların, sanki komut almışçasına saldırı düzeneğine geçenlerin, bir senaryo dahilinde yıpratmaya kalkışanların tam karşısında Milliyetçi Hareket Partisi vardır ve taviz vermesi imkansızdır.Teröristlerin dahi cesaret edemediği protestolarla İçişleri Bakanı’mıza saldırmak, itibarsızlaştırmaya çabalamak su katılmamış edepsizliktir, hainlere yol açan, yol gösteren densizlik ve terbiyesizliktir.Buna da hiç kimsenin hakkı olamayacaktır.

Kimin bir meselesi varsa, kimin bir hesabı bulunuyorsa hukuk yolu açıktır.İçişleri Bakanlığı’nın önünde toplanıp tehditler savurmak, sayın bakana ismiyle ve kaba bir şekilde hitap etmek devlet umurunu, devlet vakarını saygısızca ayaklar altına almak demektir.

Hiçbir bakanlığımız gelişigüzel nümayiş yeri değildir.Hiçbir bakanlığımız siyasi rant devşirmenin alanı değildir.Devletin itibarını lekelemeye çalışanlar önce kendi itibarsızlıklarına, kendi izansızlıklarına kafa yormalıdır.İçişleri Bakanı’mıza ismiyle hitap edip erkeklik hatırlatması yapan ve aklınca meydan okumaya kadar işi götürenler öncelikle hangi melanetin ümidi, hangi kumpasın figüranı olduklarını düşünmelidir.Bir kez daha dile getiriyorum, terörle mücadeleyi muazzam bir irade ve inanmışlıkla icra eden devlet ve siyaset adamlarımıza dil uzatanları sonuna kadar kınıyor, akıllarını da başlarına almalarını hassaten tavsiye ediyorum. Meydan boş değildir. Kuru gürültüye pabuç asla bırakılmayacaktır."