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Politika

Ümit Özdağ: Çocukları Afrin'de olan anne ve babaların içi rahat olsun

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/ KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Afrin harekatında dün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti

02 Mart 2018 20:42

Mehmet YİRUN- Yılmaz BEZGİN/ KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Afrin harekatında dün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti. Özdağ, sağlık sisteminin iyi kurulduğunu ve iyi çalıştığını belirterek, \"Çocukları Afrin\'de olan anne ve babaların içleri rahat olsun\" dedi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında dün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerleri, tedavilerinin sürdüğü Hatay\'ın Kırıkhan ilçesindeki Devlet Hastanesi\'nde ziyaret etti. Özdağ, geçmiş olsun dileklerini ilettiği askerlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
Özdağ, askerlerin birçoğunun taburcu edildiğini belirterek, \"Gazilerimizi ziyaret ettik. Büyük bir bölümü taburcu olmuş hafif yaralı oldukları için. Burada 2 gazimiz kalmış durumda. Onlar da ağır değil, kontrol ediliyorlar. Daha sonra uzman doktor arkadaşlar ile konuştuk. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki sağlık sistemi iyi kurulmuş ve iyi çalışan bir sistem. Bundan dolayı da çocukları Afrin\'de olan anne ve babaların içleri rahat olsun. İnşallah hiçbir askerimiz, bu hastaneye gelmez ama gelirse, yaralandığı takdirde askeri sağlık sisteminin çalıştığı görünüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne operasyonda başarılar diliyoruz. Allah onların yardımcısı olsun\" dedi.

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