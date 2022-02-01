Ümit Özdağ Cem Yılmaz'la görüştü: Ciddi meseleleri gülerek konuşmak demek böyle oluyormuş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, komedyen Cem Yılmaz'la yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından duyurdu. Bir süre önce Cem Yılmaz'ın son gösterisindeki 'Tatile giden Türkler' esprisiyle ilgili paylaşım yapan Ümit Özdağ, "Cem Yılmaz ile çok keyifli bir sohbetti. Ciddi meseleleri gülerek konuşmak demek böyle oluyormuş" ifadesini kullandı.

"Diamond Elite Platinum Plus" gösterisi yılbaşı gecesinden itibaren Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz tatile giden Türklerin Türklerden rahatsız olduğuna dair gözlemlerini anlatmıştı. "Tatilde Türk'e denk gelmek" diye bir dert olur mu ya?" diyen Cem Yılmaz, "Kendileri gidiyorlar oraya, niye rahatsız oluyorsunuz?" demişti.

"Türk'ten şikâyetçilere oransal olarak en az Türk'le karşılaşacakları Kilis veya Hatay'ı önerebilirim"