Ümit Özdağ: Bütün vatanseverleri Birinci Meclis ruhuyla partiye davet ediyoruz

Meral Akşener, yeni partisinin kuruluşuyla ilgili açıklamayı 25 Ekim Çarşamba günü, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapacak. Partinin program, tüzük, kurucular kurulu listesinin aynı gün kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısından sonra T24’ün yani partiye ilişkin sorularını yanıtlayan Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, parti tüzüğü ve programla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Programın çok geniş değil 60 sayfa civarında olduğunu belirten Özdağ, partiyle ilgili milli merkez tanımını yaptı. Merkezin sağında ve solundaki bütün vatanseverleri davet ettiklerini belirten Özdağ şunları söyledi:

“Merkezin sağındaki ve solundaki bütün vatanseverleri davet ediyoruz partiye. Bunu da Birinci Meclis ruhuyla yapıyoruz. Zor dönemden geçtiği, milletimizin ayrıştırılmaya çalışıldığı ülkelerin parçalandığı dönemde Türkiye’nin tekrar kardeşliğe, dostluğa bir birliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bütün vatanseverleri davet ediyoruz burada yeni bir siyasi kültürün de oluşması söz konusu. Burada ülkücülerin de içinde olduğu ama bütün vatanseverlerin davet edildiği yeni parti söz konusu .