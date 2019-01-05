Ümit Özdağ: Bu, Suriyeli sığınmacıları köylere yerleştirme projesinin ilk adımı

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün Suriyeli sığınmacılar için başlattığı "Tarımsal Mesleki Eğitim Projesi" hakkında açıklamada bulundu. Özdağ, "Bu, Suriyeli sığınmacıları köylere yerleştirme projesinin ilk adımıdır" dedi.

Tarım Bakanlığı ve BM ortak çalışmasıyla başlatılan projede Adana, Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Isparta'yı kapsayan beş ilde Suriyelilere tarım sektörüne yönelik eğitimler verilecek. Eğitimler ise hayvancılık bakımı ve sürü güdümü; elma, üzüm, zeytin, antepfıstığı ve pamuk ekimi ve hasadı; biber, turunçgiller, nar hasadı ve hasat sonrası işleme; sera sebze yetiştiriciliği; sulama yönetimi, çiftlik yönetimi üzerinde yoğunlaşacak.

Ülkelerindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen binlerce Suriyeli çifti bulunuyor. Antalya'da seralar da dahil olmak üzere tarım sektöründe çalışan Suriyeli işçi sayısının 4 bin olduğu tahmin ediliyor.

Finansmanı BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından sağlanan 1.7 milyon dolarlık projede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birincil yürütücü paydaş, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ise uygulayıcı kuruluş olarak yer alıyor.

Son 16 yılda uygulanan yanlış politikalar sonucu tarım bitirildiğine ve bu nedenle köyden kente göçün artış göstererek köylerin boşaldığını hatırlatan Ümit Özdağ, proje kapsamında eğitilen Suriyelilerin Türklerden boşalan köylere yerleştirileceğini savundu.

Özdağ, eski Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba'nın da bu projeyi daha önce açıkladığını hatırlattı.