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Ümit Özdağ Bilkent Üniversitesi’nde protesto edildi: “Üniversitelerde ırkçılığa izin vermeyeceğiz”

Öğrenci Faaliyeti, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı Bilket Üniversitesi'nde katıldığı panelde protesto etti

09 Mayıs 2022 19:53

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen Ümit Özdağ söyleşisinin iptal edilmesi için Bilkent Kadın Çalışmaları Topluluğu çağrıda bulunmuştu. Özdağ bugün katıldığı söyleşide protesto edildi. 

Sendikaorg'un haberine göre, ADD tarafından Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen Ümit Özdağ söyleşisinin iptal edilmesi için çağrıda bulunan Bilkent Kadın Çalışmaları Topluluğu, Özdağ tarafından hedef gösterilmişti.

Söyleşi için Bilkent’e gelen Ümit Özdağ, üniversiteliler tarafından protesto edildi. “Üniversitelerde ırkçılığa izin vermeyeceğiz!” diyen üniversiteliler, "Bilkent Üniversitesi’nde üniversiteliler olarak Ümit Özdağ’ın katılımcı olduğu panelde, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganları ile Özdağ’ın bir süredir sistematik olarak yaptığı ırkçılığı ve mülteci düşmanlığını protesto ettik” açıklamasında bulundu.

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