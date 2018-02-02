Ümit Özdağ: (AB üyeliği) Bunun olmayacağını dürüst olan herkes gayet açık bir şekilde söylüyor

Enver ALAS - Cansel KİRAZ/İSTANBUL, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr.Ümit Özdağ, Türkiye\'nin Avrupa Birliği\'ne üyelik süreciyle ilgili olarak, \"Bunun olmayacağını dürüst olan herkes gayet açık bir şekilde söylüyor\"dedi.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) ortaklığında \'Avrupa Birliği Sempozyumu\' düzenlendi. Sempozyumun ikinci oturumuna İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ile Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Koray konuşmacı olarak katıldı.



\"TÜRKİYE İLE ALMANYA\'NIN İLİŞKİLERİNİN İYİ OLMASI GEREKİYOR\"

Sempozyumda konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Prof Dr.Ümit Özdağ, Türkiye\'nin Avrupa Birliği\'ne üyelik süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, \"Sorun Türkiye\'de Avrupa Birliği tam üyeliğinin gerçekleşip gerçekleşmemesi değil artık. Bunun olmayacağını dürüst olan herkes gayet açık bir şekilde söylüyor. Avrupa Birliği\'nin tam bir obsesyon olarak toplumu kavradığı dönemde vaaz edilen aslında resmi anlamda, bugün bile geçerli mevcut ilişki modeli tarafların tutamayacakları, belki kendi çıkarları açısından tutmamaları gereken sözler vermeye itti. Taraflar, karşı tarafların taahhütlerini yerine getiremeyeceğini görünce sağlıklı bir ilişkide olması gereken dürüstlük, karşılıklılık, gerçekçilik, öngörülebilirlik ve güven gibi unsurlar yıprandı hatta yok oldu\" diye konuştu.

Türkiye ile Almanya\'nın ilişkilerinin iyi olması gerektiğini söyleyen Özdağ, \" Birbirlerine karşı muhtaç olduklarını da düşünüyorum ama öte yandan karşılıklı tutamayacağınız sözler verdiğiniz zaman ortaya bir nefret ilişkisinin çıktığını görmek lazım. Öngörülebilir, sürdürülebilir bir ilişki yaratmamız gerekiyor. Bunun tek taraflı adımlarla olacak bir şey olmadığı da ortada\" ifadesini kullandı.

\"TÜRKİYE\'NİN AVRUPA BİRLİĞİ\'NE GİRİŞİNDEN YANAYIZ\"

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ise konuşmasında, \"Biz HDP olarak Türkiye\'nin Avrupa Birliği\'ne girişinden yanayız. Bütün sıkıntılara rağmen nihai hedefin tam üyelik olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi o ayrı bir tartışma konusu. Hiçbir zaman da gerçekleşmeyebilir. Hatta 10, 20 yıl sonra Avrupa Birliği gibi bir birlik de kalmayabilir\" şeklinde konuştu.

Sempozyumda konuşan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Koray ise \"Bugün aslında Türkiye\'nin Avrupa ülkeleriyle olan ilişkilerinin, dünyada yaşanmakta olan son gelişmelerle ve önümüzdeki kısa dönemde yaşanacak gelişmelerle ilgisi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye\'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri neden bugünkü haline geldi, neden sürünüyor bu ilişkiler bunun tanısını koymak lazım\" dedi.

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