Ümit Özdağ: 600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş, insanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye. Büyük Millet Meclisi'nde vekillerin bilgisayarlarının değiştirildiğini belirterek, "İnsanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama" yorumunu yaptı.

Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın Türk halkı, işte, çarşıda, pazarda, kahvede, okulda her nerede iseniz. Bu sabah TBMM’de basın toplantısı İçin odama geldim. Bilgisayarım değiştirilmiş. 600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş.İnsanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama.Halka porsiyon küçült derken bu yapılmaz" ifadesini kullandı.