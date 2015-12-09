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Spor

Ümit Özat'tan eleştirilere yanıt: Bazı ahmaklar...

"Çalıştığım hiçbir kulüpte rejenerasyon antrenmanlarına çıkmadım; öyle olacaksa yardımcı antrenörlerinin görev tanımlarının ne anlamı kalır?

09 Aralık 2015 21:05

Üst üste alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde yer alan ve sosyal medyada görevinden istifa ettiği yönünde haberler çıkan Samsunspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kendisini eleştirenleri "ahmak" olarak nitelendirdi. 

Kişisel Twitter hesabından takımın performansına ve kendisinin antrenörlük kapasitesine yönelik eleştirilere cevap veren Ümit Özat, şunları söyledi:

"Kamuoyunun bilgisine; çalıştığım hiçbir kulüpte rejenerasyon antrenmanlarına çıkmadım. Öyle olacaksa yardımcı antrenörlerinin görev tanımlarının ne anlamı kalır? Bazı ahmaklar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorlar. Önce doğru bilgi edinmelerini tavsiye ederim" mesajını paylaştı.

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